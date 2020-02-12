Минпромторг оценил влияние коронавируса на производство одежды и обуви в России

12.02.2020, 0:37, Новости дня

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов оценил влияние ситуации с распространением коронавируса в Китае на ситуацию в легкой промышленности России.

«Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в Россиию, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной <…> Действительно, были сделаны определенные запасы <…> Пока запасов хватает, и хватит как минимум до начала марта», – цитирует Евтухова ТАСС.

Евтухов отметил, что Минпромторг готов к замене китайских поставщиков, что станет «достаточно болезненным процессом» для российской стороны.

Замминистра также пояснил, что Китай поставляет 36 процентов всего текстиля и более 60 процентов обуви. Таким образом, с сокращением поставок из Китая у РФ появляются возможности укрепить свое положение в отрасли.

«Мы, занимая 34 процента рынка легкой промышленности, сможем отвоевать его большую часть <…> и, с другой стороны, предъявить всю продукцию на внешних рынках – то, что мы сейчас делаем активно через программу продвижения в других странах», – сообщил Евтухов в интервью телеканалу «Россия-24».

«То, что происходит сегодня, не может нас не волновать, но нет никакой паники», – подытожил замминистра.

Накануне автозаводы оценили влияние коронавируса на производство машин в России.



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Минпромторг оценил влияние коронавируса на производство одежды и обуви в России

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