День голосования по поправкам в Конституцию могут сделать выходным

12.02.2020, 0:30, Новости дня

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений к Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в беседе с журналистами сообщил, что день голосования по поправкам в Основной закон страны было бы разумно сделать выходным.

Сенатор сказал, что планирует это предложение обсудить с президентом России, передает "Интерфакс".

Что касается возможной даты голосования, то ранее ряд СМИ со ссылками на источник в рабочей группе называл 22 апреля, которое в этом году приходится на рабочий день – на среду.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока "никаких дат нет", "они не объявлялись".

При этом он отметил, что 22 апреля в качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается.

В своем январском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ несколько поправок. В частности, о расширении полномочий парламента и Конституционного суда РФ, запрете высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничении количества президентских сроков, приоритете Основного закона страны над международными соглашениями и некоторые другие.

Президент при этом предложил провести общероссийское голосование по внесению в Конституцию поправок и сказал, что подпишет документ, если его одобрят граждане страны.

Как показал опрос Левада-центра, большинство граждан России поддерживают изменение Конституции.

При этом на недавней встрече с общественностью в Вологодской области Владимир Путин сказал, что предложенные им поправки к Конституции РФ "продиктованы жизнью".



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День голосования по поправкам в Конституцию могут сделать выходным

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