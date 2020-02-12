Россия предложила лидерам Израиля и Палестины провести переговоры в Москве

12.02.2020, 0:30, Новости дня

Президент Палестины Махмуд Аббас призывает международное сообщество подключиться к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН.

Аббас подчеркнул, что план, представленный Дональдом Трампом, нарушает международное право, поэтому Палестина его отвергает:

"Международный квартет в составе России, США, Евросоюза и ООН квартет мог бы организовать мирную конференцию с участием палестинцев, Израиля и других заинтересованных сторон, которая бы разработала механизм реализации резолюций СБ ООН. Все они должны соблюдаться. Также мы призываем к осуществлению арабской мирной инициативы".

Тем временем РФ предлагает лидерам Израиля и Палестины провести переговоры в Москве, и без предварительных условий. Об этом сообщил наш постпред Василий Небензя. Предложение палестинского лидера о проведении конференции Небензя поддержал.

"Россия, как член четверки, готова к тесной координации с арабскими партнерами, Израилем, палестинцами и всеми заинтересованными сторонами, чтобы способствовать выходу на компромиссные развязки. Еще большую актуальность в этих условиях приобретает вопрос сплочения палестинских рядов для отстаивания общенациональных интересов палестинского народа. РФ предпринимает усилия по восстановлению палестинского единства и приветствует шаги наших египетских коллег на данном направлении, наших доверительных контактов как с палестинцами, так и с израильтянами, продолжив настойчиво побуждать их к конструктивной линии действий в интересах согласования переговорных решений всех дальнейших проблем", — сообщил Василий Небензя.



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Россия предложила лидерам Израиля и Палестины провести переговоры в Москве

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