Тренер «Спартака» Знарок: делаем все правильно

12.02.2020, 0:30, Новости дня

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал волевую победу своей команды над магнитогорским "Металлургом" в чемпионате КХЛ. Наставник красно-белых сообщил, что его подопечные хорошо поработали в паузе, но плохо вкатились в игру с "Магниткой".

"Мы неплохо поработали в паузе. Сегодня же была первая игра после перерыва, и мы в нее тяжело вкатывались. В третьем периоде начали неплохо играть и добились победы. Значит, все делаем правильно", – цитирует Знарка официальный сайт столичного клуба.

Напомним, что "Спартак" дома обыграл "Металлург" со счетом 4:2 и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.



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Тренер «Спартака» Знарок: делаем все правильно

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