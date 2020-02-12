Наука: Иудейские финиковые пальмы выросли из семян возрастом 2000 лет

12.02.2020, 0:23, Разное

Семена финиковых пальм возрастом около двух тысяч лет из разных точек Иудейской пустыни сохранили всхожесть и по сей день, сообщается в Science Advances.

Исследователи получили из них мужские и женские растения и выяснили, какие из них можно использовать для возрождения древнего сорта иудейских финиковых пальм.

Финиковые пальмы (Phoenix dactylifera) на Ближнем Востоке культивируют тысячелетиями. Плиний Старший в I веке нашей эры в своей «Естественной истории» описывает плоды этого растения, выращенные в Иудее, как очень сладкие (слаще, чем египетские), сочные и лежкие. За счет последнего их свойства иудейские финики можно было возить на продажу в самые разные точки Римской империи.

К IV веку нашей эры иудейский сорт финиковых пальм исчез, поскольку некому было его выращивать. Тем не менее, материальные свидетельства его существования — финиковые косточки — в шестидесятых годах XX века нашли в крепости Масада царя Ирода (юго-западное побережье Мертвого моря), а потом и на раскопках в других точках Иудейской пустыни.

В 2006 году четыре семени финиковой пальмы из Масады попробовали прорастить, и одно оказалось жизнеспособным. Растение, которое из него появилось, назвали Мафусаилом в честь библейского долгожителя, сейчас оно уже находится в открытом грунте и периодически цветет. Финиковые пальмы — двудомные растения (то есть разнополые: мужские и женские половые клетки производятся каждые в своем «доме»), и Мафусаил образует пыльцу.

Спустя несколько лет израильские и французские ученые, которые вырастили Мафусаила, собрали 33 наиболее сохранных финиковых семени из разных мест раскопок в Иудейской пустыне — Масады, Кумрана, Вади Макух и Вади Кельт. Древние семена фиников оказались в среднем на 30 процентов длиннее и толще, чем современные. Все, кроме одного, некоторое время подержали в растворе гибберелловой кислоты (это растительный гормон, который способствует прорастанию семян и удлинению побегов), а затем и в растворе органических удобрений (для стимуляции развития зародыша). Одну косточку, из Кумрана, оставили в качестве контроля.

Адам, Иона, Уриил, Вооз, Юдифь и Анна (возраст на момент съемки у всех растений разный, от 54 до 110 месяцев)

Шесть семян дали всходы. Интересно, что перед посадкой внешне они не отличались от тех, что оказались нежизнеспособными. Радиоуглеродный анализ остатков кожуры проросших косточек показал, что все они появились в IV веке до нашей эры — II веке нашей эры. Ученые определили, мужские или женские цветки появятся на каждом из проростков, и в соответствии с полом растений подобрали им имена из списка персонажей Ветхого Завета: Адам, Иона, Юдифь, Вооз, Уриил, Анна.

Последовательности ДНК каждой финиковой пальмы, в том числе Мафусаила из предыдущего исследования, сравнили с таковыми для современных сортов — а их можно условно поделить на ближневосточные и африканские. Оказалось, что больше всего сходства с ныне живущими ближневосточными финиковыми пальмами у Мафусаила и Анны, а с африканскими — у Ионы и Уриила. Последние два — из Кумрана, а Мафусаил— из Масады. Между двумя этими точками всего около 60 километров, а различия в ДНК растений весьма существенные. Это может означать, что древние иудейские фермеры искусственно поддерживали генетическое разнообразие своих финиковых пальм и часто скрещивали их с чужеземными сортами.

Пока ни одно растение, кроме Мафусаила, не цветет. Однако ожидается, что в ближайшие два года это начнет делать Анна, и тогда можно будет оплодотворить ее пыльцой Мафусаила. Вероятно, это позволит в каком-то смысле возродить древний иудейский сорт финиковых пальм. Но обычно культурные растения размножают вегетативно, а не семенами. При этом получаются клоны, которые генетически не отличаются от материнского растения. То есть семена здесь могут быть и не нужны. Кроме того, учитывая генетическую неоднородность всех семян, не вполне понятно, каким был эталон иудейской финиковой пальмы.

До проращивания фиников из Иудейской пустыни самыми древними из жизнеспособных были 1300-летние семена священного лотоса с северо-востока Китая. А культуры клеток позволили оживить еще более старое растение — смолёвку узколистную (хотя вероятно, что это зорька сибирская). Фрагменты недозрелого плода этого растения (из них брали клетки для культивирования) обнаружили в многолетней мерзлоте на Колыме и определили их возраст в 32000 лет.