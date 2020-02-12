Президент Трамп атаковал демократа Майкла Блумберга

12.02.2020, 0:14, Новости дня

В то время, как избиратели в Нью-Гэмпшире во вторник отправились на участки для голосования – в штате сегодня начались первые в стране партийные праймериз, президент Дональд Трамп атаковал одного из претендентов на выдвижение от Демократической партии, имя которого не значилось в бюллетенях.

В твите, который был удален несколько минут спустя после публикации, Трамп назвал Майкла Блумберга «законченным расистом», сопроводив свой пост ссылкой на аудиозапись выступления бывшего мэра Нью-Йорка, сделанного им в 2015 году в защиту спорной политики задержания и обыска, которую городские полицейские в первую очередь применяли в отношении молодых афроамериканцев.

На записи можно услышать, как нынешний кандидат на участие в президентских выборах признает, что афроамериканцы находились в фокусе внимания полицейских «потому что именно там происходят все преступления».

Вступив в прошлом году в президентскую гонку среди демократов , Блумберг принес извинения а политику задержания и обыска, которую некогда проводила возглавляемая им администрация Нью-Йорка, признав, что он «был неправ».

В конце 2016 года Трамп, который в то время был кандидатом в президенты, в интервью Fox News заявил, что политика нью-йоркской полиции «очень хорошо сработала», и предложил ввести ее на федеральном уровне.

С тех пор, как Блумберг решил баллотироваться в президенты, он разместил несколько роликов, напрямую атакующих Трампа. Миллиардер уже потратил более 310 миллионов долларов на рекламу с момента начала своей кампании.



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Президент Трамп атаковал демократа Майкла Блумберга

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