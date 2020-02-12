Появились сведения о выводе американских секретных спутников шаттлом X-37B

12.02.2020, 0:12, Новости дня

В каталоге ВВС США появились сведения о трех американских спутниках неизвестного назначения, выведенных на орбиту сверхсекретным космическим шаттлом X-37B.

Космические аппараты получили в каталоге на специализированном сайте ВВС США space-track.org официальные названия USA-295, -296 и -297, а также международные обозначения 2017-052С, -052D и -052E, подтверждающие принадлежность спутников к миссии шаттла X-37B, который имеет обозначение 2017-052A, передает РИА «Новости».

Ранее информация о существовании спутников не была внесена в каталог космических аппаратов управления ООН по вопросам космического пространства UNOOSA, который содержит обязательную информацию о выведенных на орбиту спутниках.

Напомним, в октябре 2019 года представитель ВВС США Рэнди Уолден сообщил, что экспериментальный беспилотный космоплан X-37B доставил на орбиту компактные спутники, не уточнив назначение космических аппаратов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Появились сведения о выводе американских секретных спутников шаттлом X-37B

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / При крушении пожарного самолета в Австралии погибли трое

12.12 / Рада приняла закон, необходимый для «промышленного безвиза» с ЕС

11.02 / Центробанк США примет меры в случае влияния коронавируса на экономику

05.12 / В центре Москвы задержан мужчина с опасной химической жидкостью

22.01 / Ласицкене оценила шансы спортсменов выступить на Олимпиаде

26.01 / США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из китайского Уханя – СМИ

10.02 / Известная поговорка — наглядно

08.12 / Лайчак заявил, что к выборам на Донбассе украинские власти должны иметь доступ ко всей его оккупиррованной территории

08.01 / МАУ опубликовала список погибших из украинского экипажа самолета, разбившегося в Иране

03.12 / Таксисты объяснили рост числа ДТП с их участием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика