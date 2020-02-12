Козак займется темой Украины на новой должности

12.02.2020, 0:06, Новости дня

Во вторник во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой, передает "Интерфакс".

Представитель Кремля отметил, что пока точной формулировки нет. "Она будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализованы", — сказал он.

Он уточнил, что вопросы интеграции не касаются РФ и Украины. "У РФ много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно", — сказал пресс-секретарь президента.



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Козак займется темой Украины на новой должности

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