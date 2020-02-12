Мнение: Технологический отбор

12.02.2020, 0:05, Разное

Белоруссия уведомила «Транснефть» о начале отбора технологической нефти для своих перерабатывающих заводов (НПЗ) из веток нефтепровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим». По словам представителя компании, такое решение связано с отсутствием прежних объемов поставок нефти и необходимостью оптимизации.

У любого конфликта всегда есть своя внутренняя логика, а в соответствии с ней выстраивается и модель конфликта. Белорусско-российский конфликт нащупывает какие-то свои индивидуальные особенности, но в целом он входит в классический коридор решений, когда одна из сторон конфликта ущемляется в своих базовых потребностях. Стратегический товар потому так и называется, что его дефицит создает неприемлемую угрозу. Которую необходимо ликвидировать невзирая на цену и последствия.

Эта логика не работает только в одном случае — если стратегический ресурс руководство таковым не считает в силу разных обстоятельств. Пример — вода в Крыму. Присоединение Крыма было проведено настолько быстро что никого не интересовал вопрос: а как теперь содержать эту территорию? Поэтому задача была ограниченной, политическое решение касалось только Крыма. И когда встал вопрос о перекрытии Украиной Крымского канала, политическая установка не изменилась — только Крым и точка. Как-нибудь выкручивайтесь. Для высшего руководства дефицит воды в Крыму — слишком мелкая проблема. Масштаб не галактический.

Это, кстати, прекрасная иллюстрация горизонта стратегического планирования нашего руководства. Оно всегда начинает войну, понятия не имея, как её закончить. Нормальные люди с таким дефектом мозга отдают себе отчет в своих проблемах и стараются в таком случае не совершать резких движений.

Но у российского высшего руководства клиническая картина Даннинга-Крюгера: оно настолько интеллектуально ущербно, что не в состоянии осознать свой кретинизм, а потому постоянно залазит в какие-то авантюры, не представляя: чем, как и когда это закончится. Украина, Сирия, Ливия, газовые Потоки — очень хорошие примеры полного отсутствия даже намека на стратегию.

Но мы о Белоруссии.

Безусловно, нефть для Белоруссии — стратегический ресурс. Искусственно созданный дефицит носит предельно прозрачный политический подтекст: Кремль намерен создать в Белоруссии обстановку кризиса и социального напряжения, и на этой волне снести Лукашенко, создавшего проблемы сценарию Кремля с Союзным государством. Которое срочно потребовалось для легитимного продолжения правления нынешнего российского президента.

Раз нефть для Белоруссии столь критически важна, значит, её будут лихорадочно искать везде, где можно. И по любой цене. А пока идет поиск и срочное переверстывание логистики новых поставок остается неприкосновенный запас — технологическая нефть в "Дружбе". Если ее отобрать, то возобновление поставок станет проблематичным.

Если поставок нефти не будет (а неприемлемые условия выдвинутые в Сочи ничем не отличаются от прямого отказа) то зачем тогда держать в трубе эту нефть?

Понятно, что после откачки технологической нефти говорить о поставках из России станет бессмысленно. Это очень жесткое решение, которое сразу повышает градус и уровень конфликта. Но по всей видимости, этот конфликт становится самодостаточным фактором, который и начинает определять всю логику отношений.

Раз так — то в довольно короткие сроки Белоруссия сделает все, чтобы максимально дистанцироваться от России и попытаться уйти в "свободное плавание".

Кстати говоря, рамочный сценарий, как именно это нужно будет делать, существует. И не самый плохой. Он сложный, он затратный и потребует довольно большого времени. Но он есть. А раз есть пространство решений — то им всегда можно воспользоваться.