Микробиолог рассказал о трех способах не умереть от коронавируса из Китая

12.02.2020, 0:04, Разное

Пермский микробиолог Александр Максимов пояснил о трех способах не умереть от коронавируса из Китая. О них он написал в своем блоге.
Прежде всего, ученый не считает данный вирус исключительным явлением. Проведенный анализ ДНК показал его значительное сходство с патогеном SARS, вспышка которого произошла 18 лет назад. Мутируя, вирусы появляются, приспосабливаясь к новым условиям, а в связи с усилением миграционных потоков распространяются в мире. Необычайно высокая плотность населения, а также некоторые другие причины приводят к тому, что источником возникновения новых вирусов часто становятся Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Для человека они представляют угрозу от легких форм ОРВИ вплоть до смертельно опасной атипичной пневмонии. В этом случае болезнь протекает в форме тяжелого острого респираторного синдрома с поражением бронхов и легких. Воздушно-капельный путь передачи вируса является основным. Возможность фекально-оральной передачи коронавируса — такой путь заражения предполагается с высокой степенью вероятности. Надо часто мыть руки, так как высок и риск повторного заражения. У переболевшего не формируется иммунитет против 2019-nCoV, поэтому новое инфицирование вполне допустимо.

В данной ситуации микробиолог советует избегать большого скопления людей, использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах и транспорте, чтобы минимизировать риски. Путешественники, вернувшиеся из Китая, должны в обязательном порядке пройти карантин. Старший научный сотрудник Уральского отделения РАН Александр Максимов советует избегать употребления китайских продуктов питания, подчеркивая, что вирус хорошо сохраняется на поверхности свежей и замороженной пищи. Высокая концентрация спирта, хлора, перекиси водорода уничтожает патогенные микроорганизмы.



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Микробиолог рассказал о трех способах не умереть от коронавируса из Китая

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