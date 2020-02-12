CNBC — глава Космических сил США признался, что его беспокоят российские спутники

12.02.2020, 0:04, Новости дня

Руководитель Космических сил США генерал Джон Рэймонд подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что два российских аппарата подошли на «очень близкое» расстояние к американскому спутнику-шпиону. По словам чиновника, принадлежащие Москве объекты «демонстрируют необычное и вызывающее тревогу поведение», пишет CNBC.


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Глава Космических сил США генерал Джон Рэймонд подтвердил сообщения, что пара российских космических аппаратов «демонстрируют необычное и вызывающее беспокойство поведение». По словам чиновника, они приближались «очень близко» к американскому спутнику-шпиону, пишет CNBC.

«В ноябре прошлого года российское правительство запустило спутник, который впоследствии выпустил второй спутник. Эти спутники активно маневрируют около американского правительственного спутника», — заявил Рэймонд.

Первыми эту «необычную ситуацию» обнаружили астрономы-любители. Они обратили внимание на то, что российский спутник «Космос 2542» медленно передвигается в ту же орбитальную зону, где находится USA 245, спутник Национального управления военно-космической разведки США (NRO), которое является подразделением Пентагона и одной из пяти основных американских разведслужб, поясняет CNBC.    

Первоначально «Космос 2542» не находился вблизи USA 245. Но спустя две недели после запуска российский спутник разделился на два объекта. К середине января «Космос 2542» и «Космос 2543» вышли на орбиту и начали приближаться к USA 245.

Российские аппараты оказались на расстоянии всего 300 км от USA 245. При этом благодаря выбранной орбите оба объекта смогли наблюдать за американским спутником с разных сторон, что породило слухи о том, что «Космос 2542» и «Космос 2543» действительно изучают USA 245.    

Рэймонд сравнил недавнюю активность с испытаниями российских спутников 2017 года. Он утверждает, что те аппараты «обладали качествами и характеристиками оружия», потому что один из них «выпустил высокоскоростной снаряд в космос».

Генерал особенно раскритиковал Россию за разработку технологий, которые могут навредить американским системам и «создать опасную ситуацию в космосе». «США считают, что эта недавняя активность является тревожной и не соответствует поведению космической державы», — добавил Рэймонд.   



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CNBC — глава Космических сил США признался, что его беспокоят российские спутники

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