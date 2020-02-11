«Суды» в Крыму не имеют права задерживать крымскотатарских активистов – посольство США в Украине

11.02.2020, 23:54, Новости дня

«Суды» в оккупированном Крыму не имеют права выносить решения о содержании под стражей крымскотатарских активистов. Об этом 11 февраля заявило в Twitter посольство США в Украине.

«Контролируемые Россией «суды» не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в городе Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине», – сказано в сообщении.

В твите подчеркивается, что «Крым – это Украина».

Контрольовані Росією «суди» не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів у м. Сімферополь, Україна. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму та поважати права людини в Україні. #КримЦеУкраїна

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 11, 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным  заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Суды» в Крыму не имеют права задерживать крымскотатарских активистов – посольство США в Украине

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