Мнение: Добавьте Мавзолей в Конституцию

11.02.2020, 23:47, Разное

Только один вопрос «вам-то зачем это надо?» — хочется задать нашим всегда и ко всему готовым гражданам. https://m.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=F49Aoi8WeX8 Сейчас они готовы голосовать за поправки в Конституцию. По опросу Левада-центра по заказу прокремлевского ФОРГО, 72% россиян жаждут поддержать изменения, при 64% намеренных принять участие в т.н. Всенародном голосовании.https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/02/09/822584-popravki-v-konstitutsiyu

Цифры очень близкие к контрольным установкам Кремля,  слитым администраций президента в подконтрольные СМИ.

Самое забавное, что в более раннем опросе того же «Левада-центра», 47%  ответили, что поправки нужны для продления власти Путина. https://www.levada.ru/2020/01/31/konstitutsiya/ Теперь вот ещё депутаты настаивают, что в Конституции надо предусмотреть возможность вечного трудоустройства не только Путина, но и других достойных людей страны через механизм пожизненного сенаторства. В первую очередь, для бывших президентов. То есть, и любимый народом Димон устроен!

Просто гора с плеч. Ведь, если судить по готовности поддержать всю эту чушь, других забот у наших людей нет.

И не прав Зюганов, что протестует против назначения всенародного одобрямс на 22 апреля — день 150- летнего юбилея В.И. Ленина. Напротив, очень символично.

Надо в Конституции ещё право на захоронение великих правителей современности в Мавзолее и его окрестностях закрепить.

И круг нашей истории замкнётся…

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Источник: СерпомПо



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Мнение: Добавьте Мавзолей в Конституцию

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