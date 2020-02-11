В Госдепе и Пентагоне обвинили Россию в срыве спецопераций США в Ливии

11.02.2020, 23:37, Новости дня

В докладе генеральных инспекторов Госдепартамента и Пентагона о ситуации в Северной и Западной Африке за период с октября по конец декабря 2019 года утверждается, что российское присутствие в Ливии является вызовом для проведения спецопераций США.

В докладе утверждается, что «российское присутствие в Ливии возрастает и является вызовом для проведения США контртеррористических операций», передает ТАСС.

По мнению авторов доклада, российские силы якобы могли быть причастны к исчезновению в конце ноября 2019 года американского беспилотника в небе над Триполи.

«Вооруженные силы США проводят контртеррористические операции за пределами Ливии в координации с международно признанным Правительством национального согласия (ПНА). Российские наемники, более известные как ЧВК «Вагнер», увеличили свое присутствие дополнительно на 600-1200 человек». По утверждению американских чиновников, еще в сентябре в Ливии было только около 200 бойцов российских ЧВК.

Напомним, 22 января СБ ООН призвал командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара и главу заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа конструктивно работать над перемирием в Ливии.



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В Госдепе и Пентагоне обвинили Россию в срыве спецопераций США в Ливии

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