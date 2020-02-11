ВАКС отменил заочный арест Клюева – СМИ

11.02.2020, 23:31, Новости дня

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева. Соответствующее определение опубликовано в Едином реестре судебных решений. В документе не указана фамилия, но «Украинская правда» пишет, что речь идет именно о Клюеве.

Коллегия судей апелляционной палаты ВАКС решила, что в материалах судебного производства нет достаточных оснований, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления.

ВАКС принял решение об отмене заочного ареста Клюева от 3 января 2020 года.

В то же время судьи пришли к выводу, что подозрение Клюеву о совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, является обоснованным в той мере, чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявления обвинения.

Клюев с 2014 года находится в Украине в розыске.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ВАКС отменил заочный арест Клюева – СМИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Китай изолировал три города, чтобы сдержать распространение коронавируса

06.12 / Банк «Восточный» подал иск по делу Baring Vostok на 2,5 млрд рублей

04.02 / Власти Омска объяснили ситуацию со школьными завтраками за 5 рублей

06.02 / Артсистему «Деривация» установят на новые российские корабли

25.01 / Губернатор Забайкалья зачитал рэп для студентов

12.12 / В МИД Украины выразили протест из-за встречи сербских депутатов с крымскими «чиновниками»

07.01 / Экономика: Сельское хозяйство РФ растет за счет «национальных чемпионов»

13.12 / Зеленский ответил на реплику Путина «А у нас в квартире газ»

14.01 / Макс Абрамс: Иран, а не США, несет ответственность за сбитие самолета МАУ

08.12 / Трамп призвал Северную Корею отказаться от ядерного оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика