Семину не грозит отставка. Футбольный «Локомотив» опровергает инсайдеров

11.02.2020, 23:31, Новости дня

Сообщения о грядущей нынешним летом отставке главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина опроверг глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков. Функционер назвал новости о непродлении контракта с наставником "бредом".

Ранее сразу несколько источников сообщили, что генеральный директор "Локо" Василий Кикнадзе внес на совет директоров предложение не продлевать соглашение с Семиным, которое истекает летом 2020 года. И, якобы, большинством голосов этот вопрос был решен не в пользу главного тренера.

"Что за бред! – цитирует Мещерякова издание "Спорт-экспресс". – Может какой-нибудь другой совет директоров уже это рассматривал. На совете директоров "Локомотива" этот вопрос даже не рассматривался".

Тем не менее, разговоры о том, что 72-летнему Семину вряд ли предложат продлить действующее соглашение, возникают по ходу сезона не впервые. Осенью тренеру прочили отставку вследствие не слишком выразительной игры команды, а сейчас приписывают конфликты с рядом игроков. В частности, по сообщениям инсайдеров Федор Смолов уехал в аренду в испанскую "Сельту" из-за того, что поссорился с тренером "Локо".



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Семину не грозит отставка. Футбольный «Локомотив» опровергает инсайдеров

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