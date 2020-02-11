«Богданить» — уходить в отставку так, чтобы все радовались». Соцсети обсуждают увольнение Богдана

11.02.2020, 23:31, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Другим указом Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака, уволив его с поста своего помощника.

Пользователи соцсетей активно комментируют эти события. «ГОРДОН» собрал самые интересные комментарии.

«Все, отмучились. Богдан уволен официально. Ермак — новый глава Офиса президента. Сейчас будет попытка перезагрузить ряд других должностей в правительстве и во власти в целом», — заявил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Все, отмучились. Богдан уволен официально. Ермак — новый глава Офиса президента. Сейчас будет попытка перезагрузить ряд других должностей в правительстве и во власти в целом. Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 11. veebruar 2020

Бутусов добавил, что «конфликт Андрея Богдана и Андрея Ермака был заложен с первого дня». «Богдан вел войну за ухо Зеленского — и в этой борьбе он пытался просто убрать от президента все альтернативные каналы информации. В июне 19-го Богдан начал открытую войну — при создании Офиса президента он не включил должность помощника в штатное расписание ОП. Ермак вышел на Зеленского, и в результате переговоров Богдан согласился восстановить должность помощника. И восстановил. Но только подчинил ее заместителю главы Офиса Сергею Трофимову. Опять скандал, опять вмешательство президента. Очень скоро стало ясно — Ермак превращается в главного оппонента Богдана. Ермак имеет широкие связи и влияние в Киеве с бизнесом, который завязан на городские власти. Это оформление земельных площадок для строительства, это эксплуатация помещений и зданий», — уточнил он.

Ермак победил Богдана и в офисе и в Киеве. История войныАндрей Ермак в мае 19-го получил должность без функционала -… Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 11. veebruar 2020

«В нашей системе власти важно не то, уходит ли человек с какой-то должности, а то, остается ли человек в команде президента. Формальные позиции вообще не так и много значат», — поделился мнением журналист Дмитрий Литвин.

1) В нашей системе власти важно не то, уходит ли человек с какой-то должности, а то, остаётся ли человек в команде… Posted by Dmytry Lytvyn on Teisipäev, 11. veebruar 2020

«Эксперимент с аппаратом «Богдан» закончен, устройство списано и сдано на склад. В лабораторию внесли и поставили новый аппарат — «ЕрмакЪ». Подопытных ждет новая серия экспериментов с целью выявления резистентности к процессу целлюлозирования головного мозга», — юморит блогер Игорь Барышев.

Эксперимент с аппаратом "Богдан" закончен, устройство списано и сдано на склад. В лабораторию внесли и поставили новый… Posted by Igor Baryshev on Teisipäev, 11. veebruar 2020

«Четыре независимых источника — Папа Римский, [спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия] Мендель, уборщица в ОП и собака, живущая на углу Банковой и Институтской, — подтвердили, что Богдан куда-то идет. Либо в отставку, либо в светлое будущее. При этом три последних источника — Мендель, уборщица и собака, — говорят, что Богдан все время куда-то ходит, регулярно», — шутит редактор НВ Андрей Смирнов.

Четыре независимых источника — Папа Римский, Мендель, уборщица в ОП и собака, живущая на углу Банковой и Институтской, -… Posted by Andrey Smirnov on Esmaspäev, 10. veebruar 2020

Одним указом Зеленский уволил Богдана, а вторым лишил его автомобиль Tesla звания заслуженного журналиста Украины Posted by Andrey Smirnov on Teisipäev, 11. veebruar 2020

«[Президент РФ Владимир] Путин и Зеленский стали ближе друг другу, расстояние — одно рукопожатие. Вопросы «отношений» Украины и РФ, как в старые времена, курируют исключительно администрации президентов. В Киеве — Ермак, в Москве — [заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий] Козак. В довоенные годы так было всегда. Ответственность за все договоренности по вопросам войны и мира теперь будет лежать исключительно и лично на Зеленском. Договориться по середине можно. Вопрос где эта середина будет», — пишет журналист Роман Цимбалюк.

Путин и Зеленский стали ближе друг другу, расстояние — одно рукопожатие.Вопросы «отношений» Украины и РФ, как в старые… Posted by Roman Tsymbaliuk on Teisipäev, 11. veebruar 2020

«О новом руководителе ОП — Андрее Ермаке. Из интересных фактов, малоизвестных широкой публике. У него есть бизнес-партнер, гражданин России, который тесно связан с российской властной верхушкой. Его зовут Рахама Емануилов, он бизнесмен и общественно-политический деятель в РФ. Они с Ермаком — соучредители двух украинских компаний (еще была третья, но после нашего расследования об этом — оба из нее вышли)», — сообщила журналист-расследователь Наталья Седлецкая.

Про новопризначеного керівника ОП — Андрія Єрмака. З цікавих фактів, маловідомих широкому загалу. У нього є… Posted by Natalie Sedletska on Teisipäev, 11. veebruar 2020

«Весь фейсбук на ушах из-за заявленной пророссийскости нового главы ОПУ. Но. Кто видел хоть один реальный повод это утверждать? Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях или в личку (и я выложу в комменты от себя). Я не шучу, реально ищу аргументы. Так как сейчас все, я видел по этому поводу — или четкие манипуляции, или утверждение в стиле «ну ясно же, что пророссийский, это все знают, в Зе все такие, поэтому и доказывать нечего». Было бы смешно, но почему-то этого для ФБ достаточно. Правда, я хочу реально разобраться», — написал редактор сайта «Европейская правда» Сергей Сидоренко.

#ЄрмакоманіяВесь фейсбук на вухах через заявлену проросійськість нового глави ОПУ.Але. Хтось бачив хоч один реальний… Posted by Сергій Сидоренко on Teisipäev, 11. veebruar 2020

«Люди добрые, а кто же теперь, после назначения Ермака ̶Б̶о̶г̶д̶а̶н̶о̶м̶ головой ОПУ, будет заниматься нашей внешней политикой? Неужели министр иностранных дел?!» — иронизирует политический обозреватель и блогер Александр Михельсон.

Людоньки, а хто ж тепер, після призначення Єрмака ̶Б̶о̶г̶д̶а̶н̶о̶м̶ головою ОПУ, займатиметься нашою зовнішньою політикою?Невже міністр закордонних справ?! 🙂 Posted by Olexander Mykhelson on Teisipäev, 11. veebruar 2020

«Недавно появилось новое слово — «меганмарклить». Нужно уже наконец-то закрепить как-то у нас и «отставку Богдана». Это когда все идет к тому, что вроде да, но это не точно или нет… Вот тебя спрашивает кто-то, ты уезжаешь в отпуск? А ты в ответ — отставка Богдана! Это означает, что очень хочется, страну для отпуска выбрал, но билеты пока не купил и не факт, что купишь… Или еще вариант. Перед выходом из дома тебя спрашивают: дорогая, ты готова? А ты в ответ: как Богдан в отставку! Это означает, что макияж уже сделала, но такси вызывать пока что рано», — поделилась шуткой журналист НВ Кристина Бердинских.

Недавно появилось новое слово — меганмарклить. Нужно уже наконец-то закрепить как-то у нас и «отставка Богдана». Это… Posted by Kristina Berdynskykh on Esmaspäev, 10. veebruar 2020

«Богданить» — уходить в отставку так, чтобы все радовались, но шутили о необходимости проверки», — продолжила тему коллеги о новых словах журналист программы «Схемы» Валерия Егошина.

"богданить" — уходить в отставку так, чтобы все радовались, но шутили о необходимости проверки. Posted by Valeriya Egoshyna on Teisipäev, 11. veebruar 2020

«Не завидую я современным экспертам и аналитикам… Не успел дописать, в каком платье был Бред Питт на «Оскаре», а уже надо объяснять, почему Богдан ушел в отставку, когда Меркурий в Сатурне… И еще же к вечеру надо что-то рассказать о новейших методах лечения короновируса шелухой от вареного лука… Сплошные дедлайны», — юморит блогер Виталий Чепинога.

Не заздрю я сучасним експертам та аналітикам…Не встиг дописати, в якому платті був Бред Пітт на оскарі, а вже треба… Posted by Vitalii Chepynoga on Teisipäev, 11. veebruar 2020