Арахамия о подаче воды в Крым: Я бы на такое пошел

11.02.2020, 23:30, Новости дня

Председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия допускает ситуацию, при которой будет возобновлена подача воды в оккупированный Россией Крым. Об этом народный депутат заявил 11 февраля в эфире телеканала «Прямий».

Его спросили, что лично он думает о гипотетической ситуации, при которой президент РФ Владимир Путин попросит воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу.

«Моя личная позиция, если дать воду в Крым, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу – я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму будут пользоваться водой граждане Украины», – сказал Арахамия.

По его словам, речь идет о ситуации, при которой «это будет обмен, что они отходят со всеми своими военными формированиями до Ростова», а Украина установила бы полный контроль над своей границей на востоке страны.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Арахамия о подаче воды в Крым: Я бы на такое пошел

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