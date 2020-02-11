Преступники в прошлом году украли $4,3 миллиарда в криптовалюте

11.02.2020, 23:30, Новости дня

В прошлом году преступники похитили как минимум $4,3 млрд в криптовалюте, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Chainalysis. В предыдущие два года эта сумма не превысила $3 млрд.

В 2017 году самым популярным способом кражи денег были первичные размещения монет (ICO), в 2018-м — хакерские атаки. В минувшем году около 90% от общей суммы были похищены с помощью финансовых пирамид.

Классический случай пирамиды — платформа PlusToken, где мошенники сулили золотые горы неопытным вкладчикам, которые жаждали быстро разбогатеть на цифровых деньгах. PlusToken начал работать в 2018 году как децентрализованный обменник и криптокошелек, разрабатываемый в Южной Корее. На самом деле, разработчиком являлась малоизвестная китайская фирма. Пользователям PlusToken обещали ежемесячные выплаты от 6% до 19% и дополнительные бонусы по реферальной программе.

Однако, купив криптовалюту у PlusToken, пользователи обнаружили, что сайты не работают, а вывести свои деньги невозможно.

В июне прошлого года китайские власти арестовали шесть человек по делу PlusToken. Вероятный глава китайского подразделения пирамиды Чень Бо, известный под псевдонимом Чень Цзыхань, с тех пор находился в бегах.

Вся афера являлась классической схемой Понци, а мошенники смогли привлечь более $2 млрд в 2018 г. и в первой половине 2019 г., преимущественно от жителей Китая и Южной Кореи.

Недавно более 12 000 биткоинов или около $117 млн по текущему курсу были переведены на два новых адреса. Эти транзакции связывают с финансовой пирамидой PlusToken. Вице-президент китайской компании в сфере кибербезопасности PeckShield Чиачи Ву в своём Twitter указал два адреса, которые, предположительно, используются для хранения части остающихся в распоряжении PlusToken активов.