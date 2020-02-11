Госпрограммы по покупке автомобилей могут закончиться уже весной-2020

11.02.2020, 23:30, Новости дня

Продолжительность действия программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» зависит как от активности покупателей, так и от количества выделенных средств. И, похоже, о продолжении субсидирования речи не идет.

Известно, что на обе программы в общей сложности выделено 5 миллиардов рублей, и закончиться они могут уже в марте 2020 года. Соответственно, проработают программы поддержки в лучшем случае три месяца.

О скором сроке завершения действия программ своих дилеров, по данным «Ведомостей», проинформировал АвтоВАЗ. Однако, как сообщает издание, комментировать эти сведения на предприятии отказались.

В том, что в Тольятти беспокоятся о скором завершении действия программ, нет ничего удивительного: согласно их условиям, именно новые «Лады» становятся наиболее удобным объектом для покупки с привлечением субсидий. По госпрограммам поддержки можно приобрести только машину отечественной сборки ценой не более 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что по расчетам Минпромторга выделенные средства обеспечат продажу примерно 50 тысяч автомобилей. В прошлом году на аналогичные программы было выделено около 10 миллиардов рублей, и продажи составили, соответственно, чуть более 100 тысяч машин.

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АвтоВести