Мнение: Иран. История, современность, будущее

11.02.2020, 23:30, Разное

Денис Селезнев начал публиковать серию роликов посвященных истории и актуальному настоящему Ирана.
Познавательная страничка на "Рупоре Тоталитарной Пропаганды".

Аннотация:

Представляю вашему вниманию первую часть серии фильмов об истории, современности и будущем Ирана. Смысл этой серии можно сформулировать формулой «все включено». Она предназначена для того, чтобы человек далекий от темы Ирана, посмотрев эту серию получил бы для себя достаточный набор информации, чтобы быть в состоянии в дальнейшем самостоятельно делать суждения и анализировать те события, которые происходят и будут происходит вокруг этой страны. В данной серии речь идет о событиях начала 20-го века, последствия которых, влияют на современность Ирана до сих пор. А именно, речь идет о том, как английские компании обнаружили огромные запасы нефти в тогдашней Персии и какие усилия им пришлось приложить для того, чтобы обеспечить за собой контроль над огромным месторождением. Конституционная революция, интервенция России и Англии, первый парламент Персии, гражданская война и поражение народного движения. Персия становится главным источником топлива для британского флота в Первую Мировую, а компания British Petroleum одной из крупнейших корпораций мира в то время, как сами иранцы вынуждены довольствоваться жалкими процентами, получаемыми от доходов полученных на продажи их же нефти.

Источник: Colonel Cassad



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Мнение: Иран. История, современность, будущее

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