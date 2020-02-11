Ротенберг открыл портал в ААД

11.02.2020, 23:19, Разное

Теперь все хоккеисты обязаны играть и думать так, как указал им глава штаба национальной сборной.

Пошла писать губерния. После завоеванного серебра молодежного чемпионата мира тренеры и специалисты подозрительно дружно залопотали про то, что весь российский хоккей, пока еще в лице только сборных команд, переходит на рельсы, по которым много раньше победно катил хоккей советский. В основе нового-старого стиля, отвечающего нашему менталитету и победным традициям, теперь будет принцип ААД — атака, агрессия и доминирование. Добавляют еще «контроль шайбы», но это уже мелочи.

И все хоккеисты, от начинающих до мастеров, должны учиться играть именно так, как предписал им великий теоретик и практик Роман Борисович Ротенберг.

После доставания из сундука и отряхивания пыли с забытого бренда «Красная машина» это вторая глобальная новация выдающегося реформатора, самым тесным образом связанная с первой. Подконтрольные главе штаба сборных команд специалисты и дружный хор прихлебателей подхватили инициативу, на все лады принявшись ее расхваливать. Голосов не то чтобы против, а хотя бы выражающих некоторое сомнение по поводу внедрения «соответствующего духу нашего хоккея» единообразия, практически не слышно. До тотального навязывания исключительно своего видения хоккея не доходил даже такой доминатор, как Анатолий Владимирович Тарасов. Впрочем, у Тарасова и власти подобной не было. А у Ротенберга-младшего, за которым стоит могучий и поощряемый известно кем клан, она есть.

Здоровое зерно в идее ААД отыскать, безусловно, можно — если исходить из нынешних реалий, а не витать в облаках. А реалии таковы, что с одной стороны, уровень детских тренеров в массе своей катастрофически низок, а с другой — нет такого звена в КХЛ, способного мыслить и воплощать задуманное хотя бы на уровне третьей тройки той старой «Красной машины» — настоящей, а не придуманной. В настоящей КМ играли не сошедшие с конвейера роботы, но самобытные мастера, доминирование обеспечивалось не единообразием, а высочайшим уровнем мастерства и чувством локтя, которое воспитывается многолетними тренировками.

Да что далеко ходить за примерами. Как получается доминировать у нового главного тренера СКА и национальной сборной Алексея Кудашова, мы видели на двух этапах Еврохоккейтура. Состав на Кубок Карьяла был объявлен экспериментальным, Кубок Первого канала в декабре должен был показать, к чему мы стремимся, — но получилось только чуть лучше, чем в Финляндии. Про то, как вынесенным матчем в Хельсинки начались Шведские игры для очередного экспериментального варианта сборной, подробно рассказывать нет смысла.

Взяли семерых призеров недавнего молодежного чемпионата мира — ура, дорогу новому поколению. Ввели в состав тренерского штаба главного специалиста по молодежному хоккею Валерия Брагина — давно пора, Валерий Николаевич чуть ли не со всеми кандидатами работал, с ним им будет легче адаптироваться. А тут и теоретические обоснования подкатили.

Но вместо того, чтобы устроить финнам в Хельсинки ААД, матч проиграли за семь первых минут — при полной растерянности большого, с одним главным и двумя старшими тренерами, штаба.

Как остроумно заметил один болельщик, принцип доминирования лег на подготовленную российскую почву, но финны об этом не знали. И после трех заброшенных шайб не дали россиянам свободно вздохнуть, завершив встречу победным сухарем. После чего как-то не вспоминалось про новую концепцию. Наговорить-то можно что угодно, а если не получается, то оправдание всегда есть.

По этой части хоккейная власть, ныне сосредоточенная в руках того же Ротенберга-младшего, поднаторела изрядно. Вот как Роман Борисович предварял Шведские игры: «Мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы наш хоккей двигался вперед. Хотим доминировать и продолжить тот путь, который был намечен в этом сезоне. Мы являемся единственной страной в истории мирового хоккея, которая является чемпионом Олимпиады на взрослом и юношеском уровнях. Мы всегда говорим, что готовимся побеждать в каждой игре. Задачи не меняются — мы верим, что эта команда может побеждать в каждой встрече на Шведских играх… Все понимают, что нам нужно только побеждать».

Роман Ротенберг. Фото: photoxpress

Насчет взрослой и юношеской Олимпиад — это, конечно, сильно. Насчет всего остального, как в анекдоте — «ну не шмогли». После чего обязательно должно последовать разъяснение — мы же к Олимпиаде-2022 готовимся, вся подготовка нацелена именно на Пекин. Как это связано и сочетается с привычными заявлениями про необходимость побеждать? Да никак не связано, за «базар» нынче никто не спрашивает и никто не отвечает.

Но, конечно, что-то перед чемпионатом мира делать надо. Алексей Кудашов не тянет в национальной сборной, да и СКА нынче не блещет. Вот Ротенберг (а кто же еще?) и придумал хитрую комбинацию с вводом в штаб сборной — и в свой СКА, естественно, — Валерия Брагина. Не уверен, что это была инициатива Кудашова — да кто его спрашивать будет? И его предшественника Илью Воробьева не спрашивали, спросить пришлось бы предшественника Воробьева Олега Знарка, но олимпийского триумфатора легче было уволить весной 2018-го. Хватит харизматиков, нужны исполнители властной воли.

Теперь приходится искать хитрые ходы. Обставлены они, конечно, кучей слов про целесообразность привлечения опытнейшего тренера, умеющего работать с молодежью. А работа с молодежью — это перспектива в свете приближающейся Олимпиады.

И никому невдомек, что сегодняшняя «зажигающая», как тройка Ивана Морозова, молодежь завтра будет уже за океаном. И уже не молодежь — тоже там будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пошлость невыносимая. Первый канал прервал трансляцию финала молодежного ЧМ по хоккею, не отдав должное ни победителям, ни побежденным

И чемпионат мира придется пытаться, наконец, выиграть в основном десантом из НХЛ, с которым еще неизвестно, как сложится. А собрать боеспособную команду за пару недель, то есть практически с листа, у нас мало кто умеет. Это точно не Алексей Кудашов и не его возможный сменщик на одном, а то и на двух постах, Валерий Брагин. Которого, кстати, дважды привлекали к работе с национальной сборной, причем оба раза, на чемпионатах мира в Братиславе-2011 и в Москве-2016, — неудачно. Может, на этот раз Валерию Николаевичу повезет.

А не повезет — у нас запас комбинаций, освященных новыми теоретическими постулатами, далеко не исчерпан. На целое поколение хватит.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»