Украина и ЕС планируют пересмотр соглашения о зоне свободной торговли – еврокомиссар Варгейи

11.02.2020, 23:18, Новости дня

Украина и Евросоюз планируют пересмотреть соглашение о Зоне свободной торговли. Об этом на брифинге в Киеве 11 февраля после встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком сказал еврокомиссар Оливер Варгейи, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«В наших планах есть пересмотр соглашения о Зоне свободной торговли Украины с ЕС и приложений к этомц соглашению. Мы должны проделать всю предварительную подготовительную работу уже в этом году, чтобы как можно быстрее провести пересмотр в следующем году подписать все необходимые документы», – сказал он.

Еврокомиссар отметил, что важной задачей является наращивание товарооборота между Украиной и ЕС.

«За первые три года существования Соглашения об ассоциации мы смогли увеличить торговлю наполовину. Мы продолжим поддерживать Украину в имплементации Соглашения об ассоциации, чтобы достичь преимуществ, которые это принесет Украине и народу этой страны», –добавил он.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Украина и ЕС планируют пересмотр соглашения о зоне свободной торговли – еврокомиссар Варгейи

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