Гуайдо возвращается в Венесуэлу

11.02.2020, 23:14, Новости дня

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо «в ближайшие несколько часов» вернется на родину из поездки в Северную Америку и Европу, заявили днем во вторник в пресс-службе Гуайдо. Временный президент Венесуэлы пробыл за пределами страны три недели, в течение которых он провел ряд встреч с лидерами иностранных государств.

Гуайдо вернется в Венесуэлу через главный аэропорт страны, Майкетия, заявили в пресс-службе политика.

Гуайдо, признанный законным президентом Венесуэлы более чем 50 странами, был принят в Белом доме и посетил Всемирный экономический форум в Давосе после того, как ему удалось выехать из Венесуэлы вопреки запрету на поездки, установленному в отношении Гуайдо режимом Николаса Мадуро.

Мадуро называет Гуайдо марионеткой Вашингтона. Власти США ввели санкции в отношении правящей Социалистической партии, стремясь добиться ухода Мадуро в отставку.