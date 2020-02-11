Мнение: О гляделках Владимира Зеленского

11.02.2020, 23:10, Разное

Игра такая была в детстве, когда надо было, не отрываясь, смотреть в глаза своему визави: кто первым отвёл взгляд, тот и проиграл. Чёрт-те до чего можно было доиграться в такие гляделки. Американский президент Джордж Буш-младший в своё время заглянул в глаза Владимиру Путину и увидел там душу. Что в итоге привело к резкому охлаждению американо-российских отношений…

Теперь на тот же подвиг решился новый украинский президент Владимир Зеленский. И последствия не замедлили себя ждать.

Посмотрев в глаза своему коллеге и тёзке, бывший стендап-комик чего только там не углядел! И мир на Донбассе, и местные выборы на всех территориях, и возврат Крыма, и будущие потоки российских туристов в украинские здравницы (по ломовым ценам), и даже распад России.

Мечты, мечты…

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял, – сообщил Владимир Зеленский о своей встрече с Владимиром Путиным на саммите «Нормандской четвёрки». – Когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну. Потому что самое страшное, что может быть для России – это распад её в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват Украины, это… единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жёсткому конфликту».

Заботливый у нас сосед, однако…

Проблема же на пути к миру, пожалуй, одна. Нынешняя Украина хочет не мира – как этого добиться, вполне понятно из Минских соглашений, которые Киев не хочет выполнять в той последовательности, какая в них заложена. Украина хочет полной капитуляции, репараций и компенсаций.

А вот добьётся ли? Или #конфликт перейдёт по наследству следующим поколениям?