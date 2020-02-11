Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ звучат вдвое дольше

11.02.2020, 23:06, Новости дня

Компания Samsung представила новую модель беспроводных наушников. Galaxy Buds+ звучат громче — за счет увеличенного на 40% размера динамиков — и дольше работает от аккумулятора.

Время непрерывного прослушивания музыки выросло почти вдвое — с 6 до 11 часов. При зарядки от футляра батарея суммарно продержится 22 часа. Если аккумулятор полностью сел, а послушать музыку очень хочется, 3-минутная зарядка по USB-C прибавит час воспроизведения, пообещали в Samsung. Подзаряжать кейс можно и «по воздуху», прислонив его к задней панели совместимого Galaxy-смартфона.

Galaxy Buds+ комплектуются тремя микрофонами: одним внутренним и двумя внешними для более высокого качества голосовой связи. Касаниями к наушникам можно отвечать на входящие вызовы и управлять громкостью. Однако система активного шумоподавления, в отличие от Apple AirPods Pro и Sony 1000X, у них отсутствует.

В США новые наушники Samsung начнут продавать 14 февраля. Цена — $149, что делает их ненамного дороже «обычной» версии. Модель без знака плюс продается за $129, в РФ — за 9 990 рублей.