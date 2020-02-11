Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ звучат вдвое дольше

11.02.2020, 23:06, Новости дня

Компания Samsung представила новую модель беспроводных наушников. Galaxy Buds+ звучат громче — за счет увеличенного на 40% размера динамиков — и дольше работает от аккумулятора.

Время непрерывного прослушивания музыки выросло почти вдвое — с 6 до 11 часов. При зарядки от футляра батарея суммарно продержится 22 часа. Если аккумулятор полностью сел, а послушать музыку очень хочется, 3-минутная зарядка по USB-C прибавит час воспроизведения, пообещали в Samsung. Подзаряжать кейс можно и «по воздуху», прислонив его к задней панели совместимого Galaxy-смартфона.

Galaxy Buds+ комплектуются тремя микрофонами: одним внутренним и двумя внешними для более высокого качества голосовой связи. Касаниями к наушникам можно отвечать на входящие вызовы и управлять громкостью. Однако система активного шумоподавления, в отличие от Apple AirPods Pro и Sony 1000X, у них отсутствует.

В США новые наушники Samsung начнут продавать 14 февраля. Цена — $149, что делает их ненамного дороже «обычной» версии. Модель без знака плюс продается за $129, в РФ — за 9 990 рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ звучат вдвое дольше

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Россия и Украина возобновили переговоры по транзиту газа

06.12 / Адвокат оценил попытки Навального воздействовать на судей

26.12 / Долги перед федерациями по олимпийским видам спорта закроют 26 декабря – замминистра

24.12 / Спасатели нашли пропавшего в районе Говерлы туриста из США

20.01 / Экономист Новак: Резкий рост безработицы в Украине можно объяснить только массовым закрытием физлиц – предпринимателей

03.01 / В Багдаде убит командующий спецназа «Аль-Кудс» КСИР Ирана Касем Сулеймани

29.12 / Неизвестные сожгли могилу Децла в Москве

11.12 / «Бенфика» разгромила «Зенит», «Барселона» победила «Интер». Результаты шестого тура Лиги чемпионов

23.01 / Ким Кардашян показала семейный завтрак с мужем и детьми

20.01 / В задании Центризбиркома Украины обнаружили тело мужчины – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика