Елизавета Пескова показала семейную реликвию

11.02.2020, 23:04, Разное

Дочь премьер-министра Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, что в ее семье из года в год чтят и празднуют день дипломата, у них даже есть реликвия, которую девушка показала своим поклонникам.

«День дипломата — наш семейный праздник! Я уже учусь на первом курсе магистратуры МО в МГИМО, а мои папа и дедушки имеют высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ!» — пояснила Елизавета Пескова. Ровно 50 лет назад дедушке вручили значок выпускника ИМО, который теперь считается семейной реликвией.

Елизавета Пескова отметила, дедушка получил награду еще в 1970 году, после чего ежегодно семья премьер-министра чтит память родственника и празднует день дипломата.