В разгар московских протестов ФСБ требовала от интернет-компаний ключи шифрования переписок — «Медуза»

11.02.2020, 22:57, Новости дня

В разгар московских протестов в августе 2019 года десяток интернет-сервисов получил письма из Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ с требованием предоставить ключи шифрования переписки пользователей. Об этом сообщает «Медуза».

Указанные требования, направленные заказными письмами «Почты России», получили «Авито», ucoz.ru, Rutube, «Хабрахабр» и другие. Кроме того, служба запросила сервисы предоставить ей «круглосуточный доступ к своей информационной системе».

После этого инцидента «Хабрахабр» принял решение покинуть Россию. Ранее сайт принадлежал российскому юридическому лицу ООО «Хабр», но теперь перешел во владение кипрскому «Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД». По мнению гендиректора Diphost Филиппа Кулина, такое изменение может быть связано с нежеланием «Хабрахабра» подчиняться требованиям, возлагаемым на компанию из-за попадания в реестр ОРИ. Однако основатель «Хабрахабр» Денис Крючков утверждает, что переезд юридического лица связан с его желанием позиционировать сервис как глобальный проект.

Согласно российскому законодательству, в случае отказа компании от предоставления спецслужбам ключей шифрования может быть составлен протокол об административном правонарушении, влекущем за собой штраф в размере до 1 млн рублей. Даже в этом случае компания не избавится от обязанности предоставить ФСБ ключи: если она продолжит игнорировать требования службы, Роскомнадзор вынесет ей предписание об устранении нарушения, на исполнение которого дается 15 дней. По истечению этого срока ведомство обратится в суд с требованием заблокировать сервис на территории России.