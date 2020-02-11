Мнение: Короновирус не пройдет!

11.02.2020, 22:52, Разное

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек, заболевших — более 42 тысяч. Это в Китае! В России китайская зараза не разгуляется, потому что жестко контролиреутся чиновникаками. Как в Уссурийске, например.

Скорая приехала на вызов. Провела экспресс-тест и заподозрила, что у пациента (гражданина Китая, недавно вернувшегося из Уханя) короновирус. Решили эвакуировать парня.

Но мимо проезжал глава администрации Уссурийского района Виталий Наливкин. И не проехал мимо. Спас китайского парня от короновируса.

Так и сказал глава района:

— Может, он вчера бухал, а сегодня ему плохо, с похмелья… Короновируса в Приморье не будет — заявил чиновник.

В общем, перепроверили. И установили, что у китайца – всего лишь ангина….

Скриншоты – вот с этой видеозаписи: