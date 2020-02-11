В Азербайджане задержаны оппозиционеры, опротестовавшие результаты парламентских выборов

11.02.2020, 22:52, Новости дня

Азербайджанская полиция во вторник задержала более 20 оппозиционных и независимых кандидатов, протестовавших против результатов внеочередных выборов в парламент. Международные наблюдатели подвергли критике итоги выборов в Азербайджане.

Протестующие, завернувшись в одеяла, сели на тротуар рядом со зданием Центризбиркома. Сотрудники полицейского спецназа задержали всех протестующих и препроводили их в автобусы.

Представители полиции не прокомментировали инцидент.

В результате выборов правящая партия «Йени Азербайджан» («Новый Азербайджан») получила 70 из 125 мандатов в однопалатном парламенте. Большинство оставшихся мандатов досталось небольшим партиям и независимым кандидатам, лояльным президенту страны Ильхаму Алиеву.

Международные наблюдатели заявили о масштабных процедурных нарушениях при подсчете голосов, что, по их словам, порождает сомнения в честности результатов выборов. Алиев объявил внеочередные выборы на 9 месяцев раньше положенного по закону срока, чтобы консолидировать свои полномочия и ускорить экономические реформы.

Оппозиция утверждает, что результаты выборов были фальсифицированы в результате многочисленных нарушений, включая вбросы бюллетеней.

«Мы требуем отмены результатов выборов по всем 125 округам и ареста тех, кто несет ответственность за нарушения», – сказала в беседе с журналистами независимый кандидат Рабия Мамедова.