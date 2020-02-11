Гончарук: Украина рассчитывает на серьезный прогресс в переговрах по «промышленному безвизу» в 2020 году

11.02.2020, 22:42, Новости дня

Украина рассчитывает на существенный прогресс в переговорах по «промышленному безвизу» в 2020 году. Об этом на брифинге в Киеве 11 февраля после встречи с еврокомиссаром Оливером Варгейи сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы поговорили о том, чтобы ускорить получение Украиной «промышленного безвиза», то есть, о том, чтобы для наших компаний промышленных, которые торгуют товарами непищевой группы, были более досупными европейские рынки. Для нас «промышленный безвиз» с ЕС является важным приоритетом. Мы рассчитываем на серьезный прогресс в этом году и на подписание [соглашения] в ближайше годы», – сказал глава правительства.

14 ноября 2019 года директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за «Восточное партнерство», Люк Девинь заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, или так называемого промышленного безвиза.

В начале января 2020 года Кулеба заявил, что допускает подписание в 2020 году первого договора в рамках этого соглашения.

Премьер-министр Алексей Гончарук 29 января заявлял, что Украина полностью выполнила свое «домашнее задание» для начала переговоров по «промышленному безвизу».