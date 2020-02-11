«Смотрелся бы в «Звездных войнах». Airbus представил новую модель самолета. Видео

11.02.2020, 22:42, Новости дня

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Видео: Airbus / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Смотрелся бы в «Звездных войнах». Airbus представил новую модель самолета. Видео

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