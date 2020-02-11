Мнение: Толстые эльфы, антиремнивочники и гибель американцев из-за патентов

11.02.2020, 22:34, Разное

1. Ситуация с лишним весом на планете всё хуже и хуже: Всемирный банк бьёт тревогу, обвиняя потолстение человечества в росте проблем с экономикой. Уже почти половина всех взрослых людей в мире имеют избыточный вес. Больше всего от ожирения страдают не богатые страны, как можно было бы предположить, а страны со средним достатком и США:

https://lenta.ru/news/2020/02/07/fat/

По оценке Всемирного банка, 44 процента взрослого населения планеты (более двух миллиардов человек) имеют избыточный вес или страдают от ожирения. Этот показатель утроился с 1975 года. Большинство людей с лишним весом (более 70 процентов) живут в странах со средним уровнем дохода, тогда как в бедных странах — около 6 процентов. От вызванных ожирением болезней ежегодно умирают 4 миллиона человек.

Ожирение оказывает влияние на экономику за счет снижения производительности труда и продолжительности жизни, роста расходов на здравоохранение и социальные выплаты. По прогнозам исследователей, в ближайшие 15 лет связанные с увеличением числа людей с ожирением в развивающихся странах расходы превысят 7 триллионов долларов.

Специалисты призывают правительства регулировать питание населения. Например, они рекомендуют повысить налоги на продукты и напитки с высоким содержанием сахара и проводить в школах лекции о пользе здорового питания. Также предлагается увеличить инвестиции в обнаружение и лечение связанных с ожирением заболеваний.

Похоже, всё идёт к тому, что идеология зелёного эльфизма, принятая в Европе, вскоре будет распространена не только на вопросы экологии и потепления, но и на внешний вид и здоровье людей. Если от граждан можно требовать быть углеродно-нейтральными и не загрязнять окружающую среду – то точно так же можно заставить их меньше есть. В конце концов, это тоже снижает экологическую нагрузку!

Движение против ожирения ударит прежде всего не по странам ЕС, где прижимистые европейцы любят сидеть на диете или ходить в спортзал, а по менее зажиточным государствам Латинской Америки и Ближнего Востока.

Отчасти это похоже на ситуацию с борьбой против глобального потепления, от которой также могут пострадать не столько самые богатые или самые бедные страны, сколько государства со средним достатком, развивающаяся промышленность которых ответственна за рост парниковых выбросов.

Опять же, исключением являются США. Никто не вправе покуситься на американскую свободу и исключительность! По-видимому, американцы откажутся участвовать в борьбе за эльфийскую фигуру так же, как они уже отказались участвовать в борьбе за эльфийскую среду обитания.

2. Аргументы противников прививок похожи на аргументы противников ремней безопасности. Противники ремней вспоминают истории, когда ремень помешал водителю вовремя выбраться из горящей машины, и на этом основании полагают, что будет разумнее не пристёгиваться вовсе.

С другой стороны, хоть все знакомые врачи и поддерживают идею обязательных прививок, — от кори, полиомиелита и тому подобного, — но сезонные прививки от гриппа они всё же не делают, почитая их бесполезными.

3. Любопытное видео о патентной системе в США:

https://www.youtube.com/watch?v=-3y6_7_5PcQ

Если вкратце — какое-то огромное количество американцев гибнет из-за того, что у них нет денег на лечение. Причина — несовершенная патентная система, которую американские корпорации поставили себе на службу. Лектор предлагает изменить патентную систему так, чтобы она снова работала на общество и поддерживала изобретателей, а не владеющие отрядами юристов-крючкотворов корпорации.