Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам

11.02.2020, 22:30, Новости дня

Омский "Авангард" оказался сильнее казанского "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Балашихе, где в нынешнем сезоне "ястребы" принимают гостевые команды, завершилась в пользу омских хоккеистов в серии буллитов – 2:1.

В основное и дополнительное время зрители увидели лишь две заброшенные шайбы. За "Авангард" отличился Валентин Пьянов (3-я минута), а за "Ак Барс" – Станислав Галиев (60-я). Победу хозяевам льда принес точный бросок Тэйлора Бека в буллитной серии.

Результаты других встреч дня: "Витязь" – "Сочи" – 2:1 ОТ, СКА – "Амур" – 3:2, "Йокерит" – "Трактор" – 3:2.



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Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам

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