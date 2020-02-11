В зоопарке предложили назвать тараканов и крыс именами бывших, чтобы скормить их хищникам

11.02.2020, 22:30, Новости дня

Зоопарк Сан-Антонио в Техасе предлагает уникальную акцию ко Дню всех влюбленных. Люди, затаившие обиду на своих бывших, могут назвать их именами тараканов и грызунов, а затем скормить хищнику.

В сообщении зоопарка говорится: "Вы когда-нибудь были разбиты расставаниями? У нас есть прекрасная возможность починить ваше разбитое сердце".

Акция называется "Плачь по мне тараканом". За 5 долларов можно выбрать насекомое, назвать его именем бывшего или бывшей, а затем скормить одному из животных.

Желающие могут также приобрести замороженную крысу за 25 долларов и скормить ее рептилии. Покупателю дадут сертификат, свидетельствующий о принятии участии в акции, которым можно поделиться на своей странице в социальной сети.

В зоопарке отметили, что в День святого Валентина, 14 февраля, будут в прямом эфире показывать "безумное кормление". При этом все имена будут передаваться без фамилий.

Такую акцию зоопарк Сан-Антонио устроил для тех, кто не чувствует в себе силы отмечать День всех влюбленных.