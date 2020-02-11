Эксперты объяснили привычку некоторых водителей протирать картофелем стекла авто

11.02.2020, 22:30, Разное

Эксперты объяснили привычку отдельных водителей протирать картофелем стёкла авто. Таким методом некоторые владельцы транспортных средств борются с запотеванием прозрачной поверхности.

Сама причина проблемы может быть самая разная. Стёкла могут запотеть из-за повышенной влажности снаружи салона, резкого перепада температур и многих иных факторов. При соблюдении нескольких рекомендаций можно избежать ухудшения видимости из-за конденсата на прозрачной поверхности. Одним из широко известных лайфхаков является использование пены для бритья. Нанеся её на стекло, можно на несколько дней забыть о беспокойстве из-за запотевания.

Другим решением является использование смеси глицерина и водки, однако стоит помнить о неприятном запахе. Опытные автомобилисты рекомендуют насыпать в носок наполнитель для кошачьего туалета. Поскольку он уменьшит влажность в салоне, проблема станет появляться заметно реже. При этом менять наполнитель потребуется весьма часто. Натирание стекла сырым картофелем также может решить проблему на короткий срок.