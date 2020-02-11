Астрономы изучили новые фотографии астероида Паллада

11.02.2020, 22:30, Разное

Эксперты нашли на просторах Солнечной системы космический «мяч для гольфа». Американские астрономы поделились фотографиями астероида Паллада, который покрыт кратерами.

В результате очередного исследования вышеназванного комического объекта, вращение которого происходит в районе между Марсом и Юпитером, исследователи сделали несколько интересных открытий. Впервые астероид был обнаружен еще в начале позапрошлого века, но за 200 лет так и не был детально изучен. Согласно новым открытиям, на объекте множество вмятин, как у мяча для гольфа. С помощью продвинутых технологий эксперты проанализировали пояс астероидов. Диаметр Паллады немного превышает 500 километров – он примерно в 7 раз меньше Луны.

Из-за регулярных ударов на поверхности астероида появляются очередные кратеры. Детальное изображение объекта получено посредством инструмента SPHERE, установленного в Европейской южной обсерватории. Возраст Паллады – чуть более 4 миллиардов лет.