В России вынесли первый приговор по статье УК о «нежелательных организациях»

11.02.2020, 22:30, Новости дня

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес первый в России приговор по статье Уголовного кодекса о деятельности нежелательной организации.

Бывший координатор «Открытой России» и главный редактор издания «Урал. МБХ Медиа» Максим Верников приговорён к 300 часам обязательных работ. Он признан виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией.

До этого Верникова дважды штрафовали по аналогичной статье Административного кодекса – за организацию конференции "Открытой России" и за посты о ней в социальной сети "ВКонтакте". После этого, как считает обвинение, он «в целях посягательства на основы конституционного строя и безопасности государства, а также создавая угрозу защищенности интересов российских граждан» продолжил участвовать в деятельности «Открытой России», что автоматически повлекло за собой возбуждение уголовного дела.

К уголовной ответственности по статье о нежелательных организациях можно привлечь в том случае, если обвиняемый более двух раз за год привлекался к административной ответственности.

Сам Верников не признал вину ни по одному из дел. Он настаивал, что ходил на мероприятия «Открытой России» как журналист.

  • Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет «угрозу безопасности государства и основам конституционного строя». Власти внесли в число таких организаций зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении «Открытая Россия» неоднократно заявляли, что оно не связано с этими структурами.
  • Первым уголовным делом, заведённым в России по статье о нежелательных организациях, стало дело против члена федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Она была задержана, а затем арестована в январе 2019 года. Активистке вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. Спустя неделю после того, как Шевченко отправили под домашний арест, умерла её старшая дочь, страдавшая серьёзным заболеванием и находившаяся в лечебном интернате. Только за день до смерти матери разрешили навестить её в реанимации.
  • В ноябре прошлого года Шевченко предъявили обвинение в окончательной редакции. По статье «Осуществление деятельности нежелательной организации» ей грозит до шести лет лишения свободы.

  • Радио «Свобода»

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В России вынесли первый приговор по статье УК о «нежелательных организациях»

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