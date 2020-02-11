Ксения Собчак ответила на недовольства зрителей программой «Док-Ток»

11.02.2020, 22:30, Разное

По словам телеведущей Ксении Собчак, новый формат в ток-шоу «Док-Ток» связан с реконструкцией событий. Впрочем, несмотря на дебют проекта на телевидении 10 февраля, некоторые зрители раскритиковали передачу, отметив отсутствие новизны формата.
Интернет-пользователи заявили, что ожидали от новой программы обсуждения действительно резонансных событий под новым углом. Тем не менее, недавний выпуск посвятили делу Хачатурян – сестер обвиняют в жестоком убийстве отца. Гостями выпуска стали родственники подозреваемых. Юзеры в группе Первого канала в социальной сети «ВКонтакте» выразили недовольство программой из-за многократного обсуждения данной темы, пишет издание «НьюИнформ».

Собчак в интервью СМИ отметила: в программе обсуждалась тема, важная с точки зрения домашнего насилия. Формат шоу посвящен реконструкции событий. Кроме того, из-за обновленного направления программы работа над первым выпуском заняла немало времени, подытожила телеведущая.



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Ксения Собчак ответила на недовольства зрителей программой «Док-Ток»

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