США: Трамп, возможно, согласится с планом НАТО по Ираку

11.02.2020, 22:30, Новости дня

План расширения миссии НАТО в Ираке за счет привлечения военнослужащих из коалиции по борьбе с «Исламским государством», возможно, удовлетворил бы президента США Дональда Трампа, призывающего взять на себя более активную роль на Ближнем Востоке, заявляют в США.

Министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе на этой неделе, чтобы обсудить план перевода части военнослужащих коалиции в тренировочные миссии в Ираке.

Посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон приветствовала это предложение, заявив, что таким образом силы коалиции смогут принимать участие в большем количестве боевых операций против сил ИГ в Ираке.

«Это часть разделения нагрузки: наши европейские союзники присоединятся к нам и будут принимать более активное участие в борьбе с терроризмом», – сказала она.

«В Ираке уже идут операции НАТО, и я думаю, что это, определенно, стало бы ответом на запрос президента Трампа», – добавила она.

В январе, спустя несколько дней после проведенной американскими военными операции по устранению с помощью беспилотника иранского генерала, Трамп призвал НАТО взять на себя более активную роль на Ближнем Востоке.

Устранение генерала Касема Сулеймани вызвало возмущение в Багдаде и привело к тому, что иракский парламент проголосовал за вывод из страны всех иностранных военнослужащих, в том числе 5 200 американских.

Коалиция по борьбе с ИГ в ответ приостановила свою кампанию на три недели, а Североатлантический альянс прекратил мероприятия по боевой подготовке, подчеркивая, однако, что по-прежнему стремится помочь Ираку.

В последние недели многочисленные представители НАТО, начиная с генерального секретаря Йенса Столтенберга, предпринимали активные дипломатические усилия, контактируя с Вашингтоном и Багдадом и пытаясь найти выход из кризиса.

Они хотят сохранить результаты, достигнутые в борьбе с «Исламским государством», которое ранее, в момент наибольшего подъема, контролировало значительную часть территории Ирака и Сирии.

Согласно дипломатическим источникам, план перевода в структуры НАТО части сил коалиции, насчитывающих 11000 военнослужащих в Ираке, Сирии и Кувейте, уже получил поддержку в Багдаде.

Были надежды, что к министерскому совещанию в Брюсселе будет подготовлено конкретное предложение, однако политическая нестабильность в Ираке замедлила процесс.

По словам одного источника в НАТО, пока обсуждение сосредоточено на «функциях, а не цифрах» – то есть на том, чем будут заниматься переведенные военнослужащие, а не на том, сколько их будет.

Как рассказал дипломатический источник, в миссию НАТО могут быть переведены испанские военнослужащие, проводящие подготовку иракских сил. По сути, они будут выполнять ту же работу, но под другим знаменем.

Однако, по словам источника, американские военные как часть коалиции будут по-прежнему вовлечены в подготовку иракских сил специального назначения.

Миссия НАТО, в настоящий момент насчитывающая 500 военнослужащих и находящаяся под руководством канадского командира, кажется иракским властям более приемлемой, поскольку она играет небоевую роль и не находится под командованием США.

Столтенберг заявил, что никаких решений пока принято не было, однако отметил, что миссия НАТО по-прежнему будет заниматься преимущественно подготовкой иракских сил и не будет принимать участия в боевых операциях.