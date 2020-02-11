Госдума предлагает сократить срок выдачи маткапитала до пяти дней

11.02.2020, 22:30, Новости дня

Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократится с фактически месяца до пяти дней.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, рассказывая о поправках, предлагаемых для реализации инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала.

Неверов отметил, что сейчас срок выдачи сертификата на материнский капитал Пенсионного фонда РФ составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, россияне, как правило, получают его в течение месяца.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" предлагает улучшить электронное взаимодействие ведомств и сделать так, что получить сертификат можно фактически в беззаявительном порядке.

Парламентарий сообщил, что добиться этого можно и за счет сокращения документов, требуемых для получения маткапитала – вместо 18 до одного – заявления при распоряжении материнским капиталом.

В Послании Федеральному собранию президент РФ предлагал продлить программу материнского капитала до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер выплаты.



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Госдума предлагает сократить срок выдачи маткапитала до пяти дней

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