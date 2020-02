В Багдаде во второй раз за 100 лет выпал снег

11.02.2020, 22:26, Новости дня

В столице Ирака во второй раз за последние 100 лет выпал снег, сообщают ближневосточные СМИ.

Столбики термометров в столице Ирака показывают три градуса выше ноля при среднесуточной температуре в феврале около 16 градусов тепла, передает «Интерфакс».

Местные жители активно фотографировали редкое природное явление, выкладывая в сеть снимки заснеженных пальм.

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU

— Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020

Напомним, в январе 2008 года в Багдаде впервые за последние почти 100 лет выпал снег. В декабре 2016 года снег впервые за 37 лет выпал в африканской пустыне Сахара. В январе 2018 года природное явление наблюдалось в районе алжирского города Айн-Сефра.