Личное: Медбрат-убийца

11.02.2020, 22:25, Разное

Я всё ждала, чем же закончится история кровавого санитара, который на одном из форумов для душевнобольных сограждан заявил, что намеренно отключает аппараты искусственного дыхания пенсионерам и ветераном ВОВ.

«Ох, забыл сказать, что я ещё и медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и возможно тебе или твоим родственникам, сучий потрох».



Фото: Соцсети.

Министр здравоохранения РФ Мурашко тут же сходу заявил, что эта история — фейк. Откуда знает об этом новый министр? Да просто он уверен, что такого и быть не может.

Пользователи форума нашли сначала одного медбрата. Лицо — не очень умное, когда смотришь на него, невольно закрадываются мысли, что всё возможно.

Однако парня проверили на детекторе и оказалось, что это — не тот чувак. Но форум идиотов не сдался: нашли другого. «Пробили по айпи», как сказали бы лет десять назад.

Действительно кровавым медбратом оказался второй чувак, который говорит теперь, что никого не убивал.

И этого проверили на полиграфе — результат отрицательный. Сам идиот сказал, что написал сообщение ради хайпа.

2020 год на дворе, а сетевые помойки множатся слухами о кровавых медбратьях, отключающих ИВЛ ветеранам.

Что можно сказать о произошедшем? Лично я не вижу разницы между убийцей и тем, кто написал вот такое сообщение на форуме. Да и, честно говоря, я не вижу разницы между ним и чуваками, которые сидят на Дваче.

Понятно, что идиота сажать никто не станет. Его признают невиновным, чтобы самим не слететь с должностей.

«Сегодня стали известны результаты проверки фактов, распространяемых в сети «Интернет», в отношении медицинского брата-анестезиста одной из больниц Пермского края. К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась. Независимые эксперты, специалисты Министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года.

По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы», — заявили в Пермском МинЗдраве.

Ну, а что им ещё сказать?