В Пензе задержали несколько человек, которые приехали на приговор по делу «Сети»

11.02.2020, 22:24, Новости дня

Полиция Пензы сняла с поезда и задержала как минимум четырех человек, приехавших в город на приговор по делу «Сети». Об этом сообщают «ОВД-Инфо» и «МБХ медиа».

Полицейские сняли с поезда Ольгу Мисик, Анну Лойко и Сергея Заполко. Также задержан Николай Соколов.

Как уточняет «МБХ медиа», одновременно с этим полицейские пришли в квартиру в Пензе, где остановились другие активисты. По словам одной из них, в квартире находятся до 20 человек.

Напомним, накануне Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «террористического сообщества «Сеть»».

Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.