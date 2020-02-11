Борющаяся с онкологией Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии

11.02.2020, 22:21, Разное

Артистка Александра Яковлева показала, как выглядит без волос из-за недавно перенесенной химиотерапии. Напомним, что в последние годы одна из главных героинь фильма «Экипаж» лечится от рака груди.

Несмотря на тяжелое заболевание, актриса пребывает в хорошем настроении, а также пытается вдохновлять всех, кто столкнулся с подобным недугом. В результате нескольких сеансов химиотерапии Яковлева лишилась волос на голове, а затем разрисовала её хной. Впрочем, при появлении на публике знаменитость надевает парик. С подписчиками в социальных сетях она делится даже подробностями своего лечения.

После того, как актриса узнала диагноз, врачи дали неутешительный прогноз, ведь недуг находился на заключающей четвертой стадии. Впрочем, Яковлева по-прежнему продолжает бороться, перенеся около двух десятков сеансов химиотерапии. Болезнь удалось остановить, но предстоит длительное восстановление, которое дается артистке очень тяжело.