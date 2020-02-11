Зверев раскритиковал выбранные Йоханссон и Портман наряды для церемонии «Оскар»

11.02.2020, 22:21, Разное

Сергей Зверев раскритиковал наряды, выбранные стилистами для Скарлетт Йоханссон и Натали Портман на время посещения церемонии вручения наград киноакадемии «Оскар». По мнению специалиста, ежегодно первую актрису пытаются одеть в платье с заметной талией.

Результат таких попыток Зверев считает недостаточно хорошим, поскольку под корсетом заметна некая сеточка. Наличие молнии сзади стилист считает большой ошибкой, поскольку из-под корсета «вывалилось мясо». Сергей Зверев считает провальным и подбор макияжа с прической для актрисы. Он уверен, что подобного уровня мероприятия требуют более тщательной подготовки, а выбранный для Йоханссон «хвостик» больше подошел бы домохозяйке на время уборки, чем актрисе на церемонии «Оскар».

Образ Натали Портман также не понравился Звереву. Стилист считает странным прибытие на мероприятие в пальто, поскольку в зале должно быть достаточно тепло. Сам наряд, отмечает Зверев, смотрелся на стройной фигуре Портман весьма слабо с точки зрения визуального эффекта, пишет Телепрограмма.