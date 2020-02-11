Анастасия Волочкова рассказала, кто построил ей баню

11.02.2020, 22:21, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram показала снимок из бани, куда отправилась после своего очередного концерта. Звезда также рассказала, кто построил для нее баню в авторском стиле на территории особняка знаменитости.
Анастасия Волочкова призналась, что любит отдыхать в бане, о чем знает и бизнесмен по имени Александр, хозяин комплекса, где любит отдыхать знаменитость. По словам звезды, после того, как она в первый раз побывала в бане, он предложил построить для балерины ее авторскую баню. При этом все выполнено в стиле, выбранном Анастасией Волочковой, везде были поставлены балетные фигурки и детали, а отделку выполнили из липы.

Балерина также опубликовала несколько фотографий из бани. На одной из них она похвасталась своим фирменным шпагатом, сделанным в обнаженном виде. Танцовщица по традиции прикрыла интимные места веничком. Не так давно она также пояснила о приближающейся свадьбе, но имя возлюбленного оставила в секрете.



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Анастасия Волочкова рассказала, кто построил ей баню

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