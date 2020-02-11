Экономика: Нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг

11.02.2020, 22:19, Новости дня

Белоруссия начала отбирать технологическую нефть из нефтепровода «Дружба», что снижает объемы прокачиваемого топлива по трубе. Пока белорусы не затронули транзитные трубы, по которым российская нефть идет в Европу. Каков будет следующий шаг Александра Лукашенко, который так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть?

Белорусские НПЗ начали отбор технологической нефти из нефтепровода «Дружба». Главный вопрос, который сразу возникает в связи с этим – пострадают ли поставки российской нефти, идущей транзитом через Белоруссию в Европу. Александр Лукашенко неоднократно пугал Россию тем, что перекроет «Дружбу»: то на ремонт хотел закрыть трубы, то пустить по ней нефть в реверсном режиме, и вот теперь начал отбор технологической нефти, без которой прокачка сырья по трубе невозможна.

Впрочем, в «Белнефтехиме» уверили, что отбор нефти идет из веток трубы, которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что пока этот отбор нефти белорусами не отразился на транзите российского сырья через Белоруссию, он снижает лишь пропускную способность на сами белорусские НПЗ.

Представитель польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN также подтвердил, что объемы транзита нефти в Польшу через Белоруссию не изменились, сообщают РИА «Новости». «Насколько нам известно, все партии нефти по нефтепроводу «Дружба» поступают в соответствии с графиком и никаких изменений по объемам не зафиксировано», — сказал представитель PERN.

Технологическая нефть в нефтепроводе необходима для ее нормальной работы. Она поддерживает давления в трубе и обеспечивает быструю прокачку определенных объемов топлива. Чем меньше в трубе технологической нефти, чем меньшие объемы можно прокачивать по ней.

Поэтому самой Белоруссии невыгодно выкачивать технологическую нефть, ведь тем самым она снижает возможности доставки нефти из РФ к своим НПЗ. В конце концов, заводы рискуют остаться совсем без российской нефти и вынужденно остановить работу нефтепровода.

Зачем же Белоруссия идет на такой шаг?

Возможно, это очередная попытка Минска заставить российских нефтяников (Роснефть, Татнефть, Лукойл и другие компании) предоставить им скидку на сырое топливо в ущерб своей маржи и прибыли. Ведь следующим шагом Белоруссия вполне может перекрыть транзитные трубы.

После переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи на прошлой неделе, стало понятно, что РФ как государство компенсировать Белоруссии ее потери от проводимого в РФ налогового маневра не будет. В этом вопросе поставлена жирная точка.

Однако есть еще нефтяники, с которыми ведутся отдельные переговоры на уровне уже коммерческих компаний. И отбор технологической нефти Минск может использовать для того, чтобы показать российским нефтяникам серьезность намерений белорусов по отказу от российской нефти без дополнительной скидки.

После переговоров в Сочи, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о том, Белоруссия будет получать нефть от РФ по мировой цене.

«Это неадекватное заявление Минска. О какой мировой цене на нефть может идти речь, когда белорусы получают российскую нефть беспошлинно? Даже в условиях идущего налогового маневра российская нефть все равно будет дешевле альтернативной»,

— говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Впрочем, позже белорусский премьер все-таки поправился и признал, что мировая цена не включает-таки экспортную пошлину. «Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — отметил Крутой.

«Это напоминает украинский стиль, когда Украина еще при правительстве Азарова и Януковича не учитывала харьковскую скидку на газ при оценке стоимости газа для Украины, поэтому цена на газ получалась больше, чем в Германии, на что они и жаловались», – замечает Станислав Митрахович. Украина не учитывала харьковскую скидку, как теперь Белоруссия не учитывает экспортную пошлину. «Получается, что я купил товар не по 100 рублей, а со скидкой за 80 рублей, но всем рассказываю, что купил как будто за 100 рублей», — удивляется Митрахович.

При этом, помимо дисконта в 17% от мировой цены, который Белоруссия получает за счет беспошлинных поставок, Лукашенко настаивает на дополнительной скидке от нефтяников.

С нового года поставки российской нефти в Белоруссию сохранила лишь одна компания – «Сафмар» Михаила Гуцериева. На первый квартал 2020 года он согласовала прокачку 750 млн тонн нефти. Однако компания Гуцериева вынуждена была согласиться на белорусские условия, так как имеет в Белоруссии бизнес. Там просто побоялись ссоры с Минском.

Другие компании вряд ли согласятся на белорусские условия, означающие снижение маржи от продажи нефти Белоруссии. Тем более, что с каждым годом эти требования будут расти – в 2021 году из-за налогового маневра экспортная пошлина снизится еще больше, и белорусы тоже будут требовать от российских нефтяников большего снижении маржи. И так вплоть до 2024 года. При этом, снижение экспортной пошлины не означает для российских нефтяников купание в прибылях, ведь логика налогового маневра предполагает одновременное увеличение для них НДПИ.

«Российские компании точно не будут поставлять нефть себе в убыток. Лукашенко и раньше требовал у нефтяников скидку в связи с изменившимися условиями. Но частные компании на это не пошли и не пойдут. Если Лукашенко надеется, что Путин надавит на коммерческие компании, то этого не будет. Если бы была задача договориться с Лукашенко о некой масштабной экономической интеграции, тогда еще Путин мог бы позвонить условно Алекперову и дать команду на скидку. Но пока я такой ситуации не представляю. С какой стати наши компании будут давать скидку Белоруссии? Не думаю, что это закончится выгодой для Лукашенко», — рассуждает Митрахович.

В руках у Белоруссии есть нефтепровод «Дружба», по которому РФ транзитом направляет более 40 млн тонн нефти в Европу. Это единственный экономический козырь, который Лукашенко постоянно пытается вытягивать из рукава. И хотя продажа нефти в Белоруссию российским компаниям интересна (потому что при поставках соседу не платится НДС), они с легкостью найдут кому еще продать свою нефть.

«Еще до переговоров Путина с Лукашенко было понятно, что перекрытие «Дружбы» белорусами несильно помешает РФ продавать свою нефть. Какое-то время РФ может обойтись без поставок по нефтепроводу «Дружба». Она сможет перенаправить нефть в порты Усть-Луги, Приморска и Новороссийска, а также на недозагруженные российские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы). Рынок нефти очень либерализован в отличие от рынка газа, поэтому поставки нефти всегда можно перенаправить от одного покупателя другому», — говорит Станислав Митрахович.

Использование Белоруссией технологической нефти может также говорить о том, что запасы нефти на белорусских НПЗ исчерпаны, а другие поставщики, что видно невооруженным глазом, так и не появились. Поэтому белорусам приходится отбирать технологическую нефть, чтобы не останавливать работу нефтеперерабатывающих заводов. В конце прошлого года белорусские НПЗ сделали запасы российской нефти, которые и позволили им продержаться эти полтора месяца.

Белоруссии удалось за это время купить единственную партию нефти у Норвегии, но речь о совсем небольших объемах. Купленной норвежской нефти белорусским НПЗ хватило максимум на четыре дня работы.

Но, судя по всему, эти запасы подошли к концу и надо возвращаться к закупке российской нефти.

«Лукашенко все-таки на переговоры с Путиным приехал и они прошли более-менее успешно для России, поэтому в скором времени они приобретут формально-юридический характер и поставки российской нефти в Белоруссию будут возобновлены», — уверен Митрахович.

Покупать нефть у РФ по-прежнему выгодно Белоруссии (просто немного менее выгодно, чем годом ранее). Но стоимость российской нефти вместе с доставкой не сравнится с другим сырьем. Любая альтернативная нефть будет дороже российской как минимум на 15-17%, потому что именно такую скидку получают белорусские НПЗ от Москвы. Кроме того, стоимость доставки альтернативной нефти в Белоруссию будет намного дороже, чем из приграничной России. Да и доставка нефти из США или Азербайджана – это непростые схемы доставки – по морю, по железной дороге, по трубопроводам, что еще больше удорожает и так небыструю доставку нефти в Белоруссию.

Поэтому вплоть до 2024 года Белоруссия вряд ли откажется от российской нефти. «Даже после 2024 года доставка нефти из РФ все равной будет удобней и дешевле, чем по этим интермодальным маршрутам – перегрузка нефти с танкеров в Балтике или Польше, поставка по железной дороге, разворот «Дружбы» в реверсном режиме. Думаю, что даже после завершения налогового маневра более рациональным будет покупать нефть у России», — считает Митрахович.

С каждым годом экспортная пошлина будет снижаться, а значит цена российской нефти для Белоруссии – увеличиваться. И в 2024 году, когда налоговый маневр завершится, у Белоруссии уже будет больше экономических причин для закупки топлива у других поставщиков. Потому что российская нефть для них будет действительно поставляться по мировым ценам. Впрочем, покупая российскую нефть, а не азербайджанскую или американскую, белорусы все равно будут экономить за счет более низкой стоимости доставки топлива.

«Думаю, что Лукашенко еще неоднократно будет эксплуатировать тему зависимости РФ от нефтепровода «Дружба». Но учитывая, что в последнее время этот шантаж не был эффективен, он и в будущем будет неэффективен», — заключает собеседник.

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