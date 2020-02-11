26 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидсезона – Минздрав

11.02.2020, 22:18, Новости дня

С начала эпидемического сезона от гриппа в Украине умерло 26 человек. Об этом 11 февраля сообщили в Центре общественного здоровья при Минздраве в Facebook.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.

В течение шестой недели на ОРВИ заболело 260 тыс. 871 человек, из них 68% – дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 тыс. 364 человек, 76,8% из них – дети.

С 1 октября от гриппа вакцинировались 236 тыс. 343 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделали 161 тыс 543 человека, отметили в центре.

Во время прошлого эпидсезона гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн украинцев, 64 из них умерли.

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність.Із початку…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 11. veebruar 2020

По состоянию на 5 февраля 2020 года было известно о 15 случаях смерти от осложнений гриппа.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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26 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидсезона – Минздрав

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