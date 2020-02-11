Комитет Госдумы РФ утвердил поправки, которые позволят Путину стать пожизненным членом Совфеда

11.02.2020, 22:18, Новости дня

11 февраля комитет Государственной думы России утвердил поправки к конституции РФ, в случае принятия которых президент Владимир Путин после ухода с должности пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Об этом информирует сайт комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации – после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации», – сказано в сообщении.

Председатель комитета Госдумы, депутат Павел Крашенинников рассказал, что вышеуказанные предложения были инициированы «исходя из изучения опыта работы верхних палат парламента в различных странах».

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Ряд экспертов полагает, что таким образом Путин пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин заявил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Комитет Госдумы РФ утвердил поправки, которые позволят Путину стать пожизненным членом Совфеда

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